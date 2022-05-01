Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den üç gün raporu

BURSA (İGFA) - Ramazan Bayramı'nda yurdun büyük bölümünde yağış olacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar 6 ila 10 derece düşecek. Bayramın ilk iki günü 3 büyük şehirde sağanak yağış görülürken, yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altında girecek.

Bayramın 1. günü (2 Mayıs 2022 Pazartesi):

Marmara’nın güneyi ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 2. günü (3 Mayıs 2022 Salı):

Ege ve Akdeniz kıyı şeridi hariç yurt genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bayramın 3. günü (4 Mayıs 2022 Çarşamba):

İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYRAM BOYUNCA BÜYÜK ŞEHİRLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ramazan Bayramı boyunca 4 büyükşehirde hava durumununa ilişkin tahminler ise şöyle:

Ankara: 5 gün boyunca aralıklı-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 17 ila 21 derece arasında,

İstanbul: Bayramın birinci günü akşam saatlerinde, ikinci günü ise sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, üçüncü günü parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 17 ila 20 derece arasında,

İzmir: Bayramın birinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer günler parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 22 ila 25 derece arasında seyredecek.

Bursa: Bayramın birinci ve ikinci günü sağanak yağışlı, üçüncü gün ise gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Günün en yüksek sıcaklığı 16 ile 24 derece, gece ise en yüksek sıcaklık 8 ile 11 derece arasında seyredecek.