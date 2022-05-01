19 Mayıs piyango biletleri satışa çıktı

İSTANBUL (İGFA) - Milli Piyango 19 Mayıs biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları tam 30 TL, yarım 15 TL ve çeyrek bilet 7,5 TL olarak belirlendi. Birinci kategoride büyük ikramiye 4 milyon TL iken, İkinci kategori çekilişinde ise 10 kişiye 1 milyon TL verilecek.

Oyun severler, 19 Mayıs biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alabilecek.