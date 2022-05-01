Bayramda şekere talep arttı

İZMİR (İGFA) -Mondelēz International bünyesinde yer alan şirketlerden Kent, pazar yerlerine özel etkinliklerle bayram öncesi vatandaşlara renkli anlar yaşattı.

Bayraklı Yeni Girne Pazar Yeri’nde düzenlenen etkinlikte bando ekibi İzmirlilerin bayram alışverişine sevilen müziklerle eşlik etti.

Etkinliğe Mondelēz International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, şirket yönetici ve çalışanları da katıldı. Kent’in etkinlik standından bol bol bayramlık şeker alışverişi yapan vatandaşlardan bazıları da çalışanlarla birlikte müziğin ritmine ayak uydurdu.

Türkiye’de First, Falım, Kent, Olips ve Jelibon gibi markalarıyla sakız, şeker, hediyelik ve ikramlık kategorilerinin pazar liderlerinden Mondelēz International, Türkiye’de Milka, Toblerone ve Oreo gibi küresel markaların satış ve pazarlamasını da yapıyor.

Mondelēz International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, “Bayramlar Türkiye’nin yıl içindeki en önemli anlarından bir tanesi. Bizde Kent Şeker olarak her zaman olduğu gibi yine semt pazarlarında şeker satmaya devam ediyoruz” dedi.

BAYRAM ŞEKERİNDE REKOR TALEP ARTIŞI

“Geçtiğimiz 2 yıl boyunca pandeminin etkisiyle oldukça zorlandık. Bayramlaşamadık, sevdiklerimizi ziyaret edemedik şeker yiyemedik" diyen Karagöz, "Çocuklar kapıları çalıp, şeker isteyemediler. Artık bu sene yavaş yavaş pandeminin sonlarına geldiğimizi düşünüyoruz. Bu ortamda sevdiklerimizle ,akrabalarımızla bayramlaşmayı hedefliyoruz. Bunun için de bu sene oldukça iyi başladı. Bayram şekerinde olağanüstü bir artış var. Yüzde 60’ın üzerinde bir artış var. Hem bayram şekeri fiyatlarının çikolata fiyatlarına göre daha uygun kalması ve aile ziyaretleri daha fazla olacağı için insanlar daha fazla şeker alıyorlar" diye konuştu.

Şeker tüketiminin her Türk ailesinde bir gelenek halinde olduğunu belirten Karagöz, yapılan araştırmalara göre toplamın yüzde 91’inde bayram şekerinin alındığını gösterdiğini kaydetti. Karagöz, bayram şekerinde Kent, yüzde 50’den fazla pazar payıyla en ön sırada bulunduğunu kaydetti.