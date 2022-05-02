Bakan Akar Şanlıurfa'da bayramlaştı

ŞANLIURFA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bayram namazı için tarihî Balıklıgöl Yerleşkesine gitti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan aktarılan habere göre, Dergâh Camisinin girişinde yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Akar ve Komutanlar bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Daha sonra Yüzbaşı Ali Saip Kışlasına geçen Bakan Akar beraberindeki Komuta Kademesi, 20'nci Zırhlı ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı personeli ile bayramlaştı.

https://youtu.be/jMNKJ5YZCiA