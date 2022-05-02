Erdoğan birlik komutanlarıyla bayramlaştı

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi’nde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonla görüştü.
Görüşmesi sırasında yurt içinde, Suriye ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda ve hudut hattında görevli birlik komutanlarına telefonla hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başladı.
Telefonda dahi olsa Mehmetçik ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgede verdiğiniz mücadele her türlü takdirin üzerinde. İnanıyorum ki gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde bu mücadeleyi tarih hayırla yâd edecektir." diye konuştu.
Sınır ötesindeki terör hedeflerine yönelik Pençe Kilit Operasyonu’na da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pençe harekâtlarında ortaya koyduğunuz performans hiç unutulmayacaktır. Mehmetçiğimizi alınlarından öpüyorum. Bütün komuta kademesine kalbi şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im yâr ve yardımcımız olsun. Bayramınız kutlu, geleceğimiz aydınlık olsun. Zaferleriniz inşallah art ardına kesilmeden devam etsin" diye konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.