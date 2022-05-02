02 May 2022 - 13:12- Gündem G: 02 May 2022 - 13:13

İçişleri'nden bir ayda bin 935 iftar programı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Ramazan Ayında Toplumun farklı Kesimleriyle Buluşulması" talimatı üzerine Türkiye genelinde 2-28 Nisan'da 1935 iftar programı düzenlendi.
İçişleri'nden bir ayda bin 935 iftar programı mask
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ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı tarafından ramazan ayında toplumun farklı kesimlerine yönelik iftar programları organize etti.

Bu kapsamda, 2-28 Nisan arasında Bakan yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil, Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bakanlık bürokratları, valiler, Türkiye'nin farklı şehirlerinde 1935 iftar programında şehit ve gazi aileleri, ihtiyaç sahipleri, güvenlik korucuları, muhtarlar, Roman vatandaşlar ve kurum çalışanlarıyla buluştu.

Ayrıca ülke genelinde "Dünya Yetimler Günü"nde de yetimler için özel iftar programı düzenlendi.

02 May 2022 - 13:12 - Gündem

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