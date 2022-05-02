02 May 2022 - 18:49- Gündem G: 02 May 2022 - 18:50

TZOB: Çiftçiler ürettiğine fiyat belirleyemiyor

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'de ne kadar kazanacağını bilmeyen tek mesleğin çiftçilik olduğunu söyledi.
TZOB: Çiftçiler ürettiğine fiyat belirleyemiyor mask
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ANKARA (İGFA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım sektöründe yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. “Türkiye’de ne kadar kazacağını bilmeyen tek meslek çiftçiliktir” diyen Bayraktar, tarımsal üretim alanları açık fabrikadır. Üreticilerimiz her türlü doğal afete maruz kalarak risk altında üretim yapıldığını kaydetti.

"Bu şartlarda üretim yapan çiftçilerimiz bütün girdilerini belirlenen fiyattan alıyor" diyen Bayraktar, "Üretimin bütün maliyetini üstlendiği halde ürettiği ürüne fiyat belirleyemiyor. Türkiye’de giderini hesaplayan, ancak ne kadar kazanacağını bilmeyen tek meslek çiftçiliktir. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Türkiye’de dağ taş ekilsin isteniyorsa üreticiye gelir garantisi verilmelidir. Bu sağlandığında ülkede bir karış arazi boş kalmaz. Üreticiyi de tüketiciyi de memnun eden bir yapıyı kurmuş oluruz" diye konuştu.

02 May 2022 - 18:49 - Gündem

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