Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ülke liderlerine bayram telefonu

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok ülke lideriyle bayramlaştı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el-Nahyan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.