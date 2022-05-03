03 May 2022 - 09:15- Gündem G: 03 May 2022 - 09:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ülke liderlerine bayram telefonu

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ülke liderlerine bayram telefonu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok ülke lideriyle bayramlaştı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el-Nahyan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

03 May 2022 - 09:15 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
TZOB: Çiftçiler ürettiğine fiyat belirleyemiyor mask
TZOB: Çiftçiler ürettiğine fiyat belirleyemiyor
İçişleri'nden bir ayda bin 935 iftar programı mask
İçişleri'nden bir ayda bin 935 iftar programı
Milli Eğitim 'Köy Yaşamı'nı Hareketlendirecek! mask
Milli Eğitim 'Köy Yaşamı'nı Hareketlendirecek!
19 Mayıs piyango biletleri satışa çıktı mask
19 Mayıs piyango biletleri satışa çıktı
Bayramda şekere talep arttı mask
Bayramda şekere talep arttı
Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den üç gün raporu mask
Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den üç gün raporu
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status