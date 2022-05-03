03 May 2022 - 18:36- Belediyeler G: 03 May 2022 - 18:37

Keçiören Deniz Dünyası’na On Binlerce Ziyaretçi Akın Etti!

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ramazan Bayramı boyunca çocuklara ve çocuklu ailelere ücretsiz hizmet veren Deniz Dünyası’nı daha şimdiden on binlerce kişinin ziyaret ettiğini belirtti.
Keçiören Deniz Dünyası’na On Binlerce Ziyaretçi Akın Etti! mask
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Altınok, yaptığı açıklamada “Keçiören’de ve Ankara’da Deniz Dünyamızı görmeyen vatandaşımız kalmasın diye Bayram boyunca tesislerimiz ücretsiz hizmet veriyor. Okyanus ve deniz canlılarını merak eden tüm vatandaşlarımız burayı ziyaret edebilir.

Burada görevli ekiplerimizden tesisimizdeki canlılar hakkında merak ettikleri bilgileri de alabilirler” dedi. 

03 May 2022 - 18:36 - Belediyeler

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