Keçiören Deniz Dünyası’na On Binlerce Ziyaretçi Akın Etti!

Altınok, yaptığı açıklamada “Keçiören’de ve Ankara’da Deniz Dünyamızı görmeyen vatandaşımız kalmasın diye Bayram boyunca tesislerimiz ücretsiz hizmet veriyor. Okyanus ve deniz canlılarını merak eden tüm vatandaşlarımız burayı ziyaret edebilir.

Burada görevli ekiplerimizden tesisimizdeki canlılar hakkında merak ettikleri bilgileri de alabilirler” dedi.