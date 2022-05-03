Keçiören Deniz Dünyası’na On Binlerce Ziyaretçi Akın Etti!

Altınok, yaptığı açıklamada “Keçiören’de ve Ankara’da Deniz Dünyamızı görmeyen vatandaşımız kalmasın diye Bayram boyunca tesislerimiz ücretsiz hizmet veriyor. Okyanus ve deniz canlılarını merak eden tüm vatandaşlarımız burayı ziyaret edebilir.
Burada görevli ekiplerimizden tesisimizdeki canlılar hakkında merak ettikleri bilgileri de alabilirler” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.