Denizüssü hava limanı açılışa hazır... Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs'ta açılıyor

RİZE (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanında incelemelerde bulundu.

Rize-Artvin Havalimanının 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Rize-Artvin Havalimanımız, Ordu-Giresun Havalimanının ardından Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa ettiği 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanıdır. Avrupa'da başka bir örneği de yok. 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pisti ile bölgenin havayolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak bir proje. Yılda 3 milyon yolcuya hizmet verecek" dedi.

Uygulamalarımızla, politikalarımızla ve düzenlemelerimiz sayesinde Türk sivil havacılığı, küresel bir güce dönüştü" diyen Karaismailoğlu, havayolunun halkın yolu olduğunu söyledi. Havayolu sektörüne yatırımların 147 milyar TL'yi bulduğunu kaydeden Karaismailoğlu, Türkiye'yi çağın ihtiyaçlarına cevap veren yeni havalimanlarıyla tanıştırdıklarını kaydetti.

"Mevcut havalimanlarını da tepeden tırnağa modernize ettik. 2003 yılında aktif havalimanı sayımız yalnızca 26'ydı. Bugün ise 25 Mart'ta halkımızın hizmetine sunduğumuz Tokat Havalimanı ile 57 havalimanımız var" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Şimdi de yeni bir hizmeti daha milletimizle buluşturmanın büyük heyecanını taşıyoruz. 3 milyon metrekare alanda inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanımızın açılışı ile bu sayıyı 58'e yükseltiyoruz. Rize-Artvin Havalimanımız, Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa ettiği 2'nci, dünyanın ise 5inci denize dolgu havalimanıdır. Avrupada başka bir örneği de yok. Havalimanımızın pist, apron, taksiyolu ve tüm altyapı imalatlarını tamamladık. Nisan ayının başından itibaren de deneme uçuşları başladı. 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pisti ile bölgenin havayolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak bir proje oldu. Yılda 3 milyon yolcuya hizmet verecek. 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binaları ile birlikte toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alanı bulunan muazzam bir yapıdan bahsediyoruz" diye konuştu.

YAPIM SÜRECİNDE ÜRETİME 1,2 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE ETKİ

Havalimanının, yapım döneminde 56 farklı sektöre doğrudan veya dolaylı olarak fayda sağladığını ve faaliyet döneminde de sağlamaya devam edeceğinin altını çizen Karaismailoğlu, "Bu bağlamda yapım döneminde; milli gelire etkisi 556 milyon dolar, istihdama etkisi 28 bin 100 kişi, üretime etkisi ise 1,2 milyar doların üzerindedir. Havalimanımızı Türkiye'mizin de ötesinde, Karadenize kıyısı olan tüm ülkelere ve Asya ile Avrupa arasındaki en önemli ticaret yollarından olan Orta Koridora, kısacası dünyanın hizmetine sunuyoruz. Bölgemizdeki karayolu ile yapılan yolcu ve yük taşımacılığının bir bölümü de böylece hava yoluna kaydırılabilecek. Karayolu taşımacılığının neden olduğu yakıt tüketimi, yol bakım-onarım maliyetleri ile trafik kazalarının da önüne geçmiş olacağız. Ayrıca zamana bağlı giderlerden tasarruf edilecek. Karayolu trafiği rahatlayacak. Bu da egzoz emisyon değerlerinde azalma sağlayacak. Cennet Karadenizimize de ancak böylesi yakışırdı" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, "Rize-Artvin Havalimanı, sadece bir havalimanı değildir. Türkiye'nin aydınlık geleceğinin en önemli işaretlerindendir" dedi.

https://twitter.com/akaraismailoglu/status/1521445031625777155