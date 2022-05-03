İkinci elde bayram hareketliliği

İSTANBUL (İGFA) - Aralık ayı sonundan itibaren yılın ilk çeyreği boyunca oldukça düşük seyreden ikinci el otomotiv satış rakamları mart sonu itibari ile bahar aylarının da gelişiyle yukarı yönlü artış eğilimine girdi. Mart ayına göre nisan ayında ikinci el araç satışlarında yüzde 12'lik artış görüldü.

Artan enflasyon ve kurlardaki hareketlilik ile satışlar artsa da tüketici, cebine uygun araçlara yöneldi.

Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com’un Nisan ayı ikinci el ilan verilerine göre, en çok ilanlar sırasıyla 2012, 2016 ve 2017 model araçlar ve 100 bin TL – 150 bin TL fiyat aralığındaki araçlar için verildi.

Nisan boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edilmiş Nisan analizine göre, ilanların yüzde 69’unu otomobiller oluşturdu. Otomobilleri sırasıyla hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izledi. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise yüzde 2’lik dilimde yer aldı.

NİSAN AYINDA EN ÇOK İLAN VERİLEN 10 MARKA VE MODEL

Verilen ilanlarda Nisan ayında zirveyi Renault ve Fiat paylaştı. Bu markaları sırasıyla Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda izledi.

Model özelinde bakıldığında ise en çok ilan verilen otomobil modelleri olarak da Clio, Megane, Astra ve Focus oldu. Bu dört modeli ise sırasıyla Corolla ve Passat listede yerini aldı.