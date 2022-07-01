01 Tem 2022 - 16:07- Gündem

Asgari Ücret Zammı Ne Zaman Açıklanacak? 1 Temmuzdan İtibaren...

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ANKARA (İGFA) -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Asgari Ücret Zammı Ne Zaman Açıklanacak? 1 Temmuzdan İtibaren... mask
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Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, asgari ücret zammına ilişkin yapılan düzenlemenin 1 Temmuz itibarıyla geçerli olması karara bağlandı.

Buna göre, asgari ücret zammına ilişkin yapılan düzenlemenin 1 Temmuz itibariyle geçerli olması kararlaştırıldı. Zam oranının bugün açıklanması bekleniyor.

01 Tem 2022 - 16:07 - Gündem

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