Asgari Ücret Zammı Ne Zaman Açıklanacak? 1 Temmuzdan İtibaren...

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, asgari ücret zammına ilişkin yapılan düzenlemenin 1 Temmuz itibarıyla geçerli olması karara bağlandı.

Buna göre, asgari ücret zammına ilişkin yapılan düzenlemenin 1 Temmuz itibariyle geçerli olması kararlaştırıldı. Zam oranının bugün açıklanması bekleniyor.