01 Tem 2022 - 16:08- Gündem

ANKESOB Çalışanlarının Nallıhan Gezisi Dolu Dolu Geçti...

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ANKESOB Sicil Müdürlüğü çalışanlarının moral ve motivasyon gezisi, Nallıhan'a uzandı. ANKESOB Sicil Müdürlüğü çalışanları Nallıhan'da hafta sonu iki gün süren bir dizi etkinlikle hep birlikte keyifli vakit geçirerek, moral depoladı.
ANKESOB Çalışanlarının Nallıhan Gezisi Dolu Dolu Geçti... mask
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Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Sicil Müdürlüğü çalışanlarının, aileleriyle birlikte katıldığı hafta sonu etkinliğinde iş stresinden uzaklaşıp doğa ile baş başa ve birbirleriyle kaynaşıp iki güzel gün geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten ANKESOB Sicil Müdürü Ziya Yalçın, "Şehir insanı, her zaman yapamasa da yaşadığı kentin dışına çıkma, iş stresinden uzaklaşma, yeni yerler görme ve yeni dostluklar edinme, farklı tarihi sosyo-kültürel değerleri tanıma, dinlenme ve moral depolama ihtiyacı duyuyor.

Bu anlamda; kültür turizmi, doğa ve inanç turizm açısından çok önemli değerlere, harika doğal zenginliklere sahip Nallıhan'da iki gün süren gezimizde her biri birbirinden etkileyici manzaralara sahip olan doğa harikalarını görmek, Anadolu insanının sevgisini kazanmış erenlerin türbelerini ziyaret etmek hepimiz açısından gerçekten çok etkileyiciydi. Nallıhan Kuş Cenneti, Çulhalar Köyü ve Uyuzsuyu Şelalesi ile, Akşemsettin Seyir Terası, Kocahan ve Tapduk Emre Türbesi ziyareti ile, Çayırhan Sarıyar Barajı'nda manzara-gezi keyfi-tekne turu ve de diğer gezi yerleriyle birlikte gerçekten de çok yoğun bir hafta sonu; keyifli harika iki gün geçirdik.

Gösterdikleri candan ev sahipliği-unutulmaz misafirperverlikleri için Nallıhan Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı-Nallıhan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı İrfan Yılmaz başkanımız ile Nallıhan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Mutlu başkanımıza ve çok özel aile fertlerine, personeline, güler yüzleri ve harika yemekleriyle en iyi şekilde bizleri ağırlayan işletmelere, bizleri dostça ve sevgiyle kucaklayan herkese ANKESOB Sicil Müdürlüğü olarak gönülden teşekkür ediyoruz." dedi.

01 Tem 2022 - 16:08 - Gündem

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