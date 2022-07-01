MHP'li Vahapoğlu: Terör kayıt altına alındı!

ANKARA (İGFA) - TBMM Milli Savunma Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyon Üyesi Bursa Milletvekili Dr. Vahapoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Finlandiya ve İsveçli mevkidaşlarıyla İspanya’daki NATO zirvesinde imza altına aldığı memorandumun diplomasi alanı kadar, Türkiye’nin teröre destek veren devletlerle mücadelesi açısından da kıymetli olduğunu söyledi.

Türkiye'ye yönelik terörün arkasında başka devletlerin bulunduğuna, bu durumun da uluslararası zeminde "devlet destekli terör" olarak tanımlandığına dikkati çeken Vahapoğlu, “Memorandum mücadelemiz bakımından önemlidir, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle stratejik bir kazanımdır” dedi.

Milletvekili Vahapoğlu, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO’nun temel belgesi olan Washington Antlaşması’nda belirtilen ilkeler ve değerler çevresinde bundan böyle terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede dayanışma ve iş birliği içinde olacağını bildirdi.

Finlandiya ve İsveç'in, millî güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek vereceğini belirten Vahapoğlu, “Finlandiya ve İsveç'te PKK'nın yasaklanmış bir örgüt olduğundan hareketle, bunlarla iltisaklı kuruluşlar ve paravan örgütlerin, bunların içinde yer alan şahısların faaliyetlerinin engelleneceğinin, Finlandiya ve İsveç'te ceza yasası ve terör suçları yasalarında gerekli değişikliklerin yapılacağının, silah ambargosu ve silah ticaretiyle ilgili gerekli tedbirlerin alınacağının ve Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in katılacağı Daimi Ortak Mekanizma oluşturulacağının kararlaştırıldığı ve imza altına alındığı görülmektedir. Bu memorandumu eleştirenlerin hangi mantıkla eleştirdiklerini anlamak mümkün değildir.” diye konuştu.

Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkmasındaki ana hareket noktasının bu ülkelerin teröre verdiği destek olduğunu ifade eden Vahapoğlu, "Bu memorandumla, İsveç ve Finlandiya'nın devlet destekli terör yürüten uluslararası suç örgütü PKK'nın destekçisi, FETÖ'nün destekçisi, DEAŞ'ın destekçisi olduğu kayıt altına alınmıştır. Bakın, oyun değil bu. Ve terörle mücadelemizde bu yolda katedilecek mesafenin önemli bir kazanç olacağının altını çiziyorum" dedi.