MEB'in Yaz Okulları 4 Temmuz'da Başlıyor...

ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığın "matematik" ve "İngilizce" seferberliği kapsamındaki matematik ve İngilizce yaz okullarına, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile bilim ve sanat merkezlerindeki (BİLSEM) bilim ve sanat yaz okullarına ilişkin soruları yanıtladı. Özer, matematik ve İngilizce yaz okullarının ilkokul 4, ortaokul ve lisedeki tüm kademelere yönelik; BİLSEM'lerdeki bilim ve sanat yaz okullarının ise 2. sınıftan lise son sınıfa kadar tüm kademelerde 4 Temmuz itibarıyla başlatılacağını kaydetti.

Matematik ve İngilizce yaz okulları ile destekleme ve yetiştirme kurslarının kayıtlarının tamamlandığını, BİLSEM yaz okullarının kayıtlarının sürdüğünü vurgulayan Özer, matematik yaz okullarındaki uygulama ile çocuklara ve gençlere matematiği sevdirerek bu dersi analitik düşünmeye sevk etmek, verileri okumak, projeksiyon yapabilmek için ellerindeki en önemli enstrüman hâline getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Bu kapsamda matematik atölyeleri, materyal geliştirme, öğretmen eğitimi gibi alanlarda pek çok çalışma yürütüldüğünü dile getiren Özer, çalışmaların ilk uygulamalarını bu yaz dönemindeki matematik yaz okullarında yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Özer, matematik yaz okullarına ilişkin yaptığı değerlendirmede;

"Türkiye genelinde 16 bin 294 kursta ve 414 bin 731 öğrencimiz ile matematik yaz okullarını başlatıyoruz. Öğrencilerimiz, haftada 12 saat, 4 hafta sonunda 48 saat olacak şekilde eğitim alacaklar. Yaz okulunda öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum oluşturmaları için eğlenceli etkinlikler ve yaşantıya dayalı öğrenme süreçleri planlandı. Araştırma, gezi ve gözlem çalışmaları, maket oluşturma, sunum yapma gibi yaşantıya dayalı etkinliklere yer verildi.



Böylece okul dışı öğrenme ortamlarını da içeren, disiplinler arası etkileşimi ön plana çıkaran, sorgulamaya dönük ve öğrencilerin varsayımlarını deneyimleyebileceği bir perspektif ile yaz okullarımızı başlatıyoruz. Hazırlanan içerik hem günlük yaşam problemlerini disiplinlerarası bağlamda ele almakta hem de sürdürülebilir kalkınma amaçlarını ve matematik tarihini içermektedir. Bu bakımdan yaz okulu programımız, farklı alanları kapsayan bir matematik içeriği olması bakımından ilktir" diye konuştu.

DYK'LARA 140 BİNE YAKIN BAŞVURU

Millî Eğitim Bakanı Özer, bu yaz döneminde 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek destekleme ve yetiştirme kurslarının (DYK) ise 31 bin 641 kurs merkezinde olmak üzere 140 bine yakın öğrencinin katılımıyla başlatılacağını sözlerine ekledi.