Market Zincirlerinin Kurban Satışı Tüketici ve Üreticiyi Olumsuz Etkiliyor!

ESDER: Hipermarketlerin Kurban Satışı Tüketici ve Üreticiyi Olumsuz Etkiliyor. ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus kurban ibadetinin hem ekonomik hem de sosyal yönünden bahsetti.

Çelikus, “ Ekonomik olarak baktığımızda besicilerimizin gözü gibi baktığı kurbanlık satışının ve kurbanlığın etinin, derisinin, kafasının ve tüm organlarının her alanda yarar sağladığını görüyoruz. Diğer yandan kurban ibadeti insanlarımızı bir araya getirir ve sevgi bağını güçlendirir. Kurban kesen vatandaşlarımız, kurban kesemeyen kardeşleri ile paylaşımlarda bulunarak bayramı birlikte kutlar” ifadesinde bulunan Çelikus; Sosyal barışın sağlanmasında ve sermayenin tabana yayılmasında kurban ibadeti önemli bir rol üstlenirken, ahilik kültüründeki cömertlik, sevgi ve kardeşlik kavramlarının önemini de bir kez daha ortaya koymaktadır diyerek sözlerine devam etti.

TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Çelikus; Kurban Bayramında hipermarketlerin kurbanlık satışının ve kurban kesiminin üretici ve tüketiciyi olumsuz etkilediğini ifade ederek yaptığı açıklamada “Bu hipermarketler sermaye gücüyle çok ucuza aldığı maldan kurbanlık satışı sonucunda büyük oranda kar elde ediyor. Böylece üreticinin hak ettiği kazancı sağlayamamasıyla birlikte besiciler bu dev yapı rekabetiyle baş edememektedir. Rekabetten kaçınan besici ve köylü halk kurbanlık hayvanlardan vazgeçiyor. Böylece hayvan üretiminin azalmasına ve insanımızın pahalı et yemesine sebebiyet veriyor ” dedi.

KURBAN ÜRETİCİLERİ 1 YILDIR BU GÜNÜ BEKLİYOR

Unutulmamalıdır ki, kurban üreticilerimiz 1 yıldır bu günü bekliyor. Bir yıl boyunca emek ve sabırla Kurban Bayramı’nı bekleyen kurban besicileri, büyük marketlerin kurban kesim hizmeti vermesi sebebiyle zarar görmeye devam ediyor. Vatandaşı kurbanlarını bu işi yapan üreticilerden ve uygun kesim yapanlardan alarak sosyal barışa destek vermeye davet eden Çelikus, “ Bu sistem kasap esnafımızı da mağdur etmektedir. Kasapların kurbanlık kesimlerinden elde ettikleri gelir de berhava olmaktadır” diyerek sözlerini tamamladı.