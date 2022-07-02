Bakan Nebati Diyarbakır’da

DİYARBAKIR (İGFA) – Diyarbakır’daki programına ‘Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması’ ile başlayan Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati konuşmasında ülkemizde kadınların iş hayatındaki önemine ve ülke ekonomisine olan katkılarına vurgu yaptı.
Programına Valilik ziyaretiyle devam eden Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, şeref defterini imzalamasının ardından Vali Ali İhsan Su ile makamında görüşme gerçekleştirdi.
Vali Su, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’yi inanç, tarih ve kültür turizminin merkezi kadim şehir Diyarbakır’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Diyarbakır’daki güncel gelişmeler ile yapımı tamamlanan projeler hakkında Vali Su’dan detaylı bilgiler alan Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati ise misafirperverliklerinden dolayı Vali Su’ya teşekkür etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati Valilik ziyaretinin ardından Vali Ali İhsan Su ile Diyarbakır Anneleri’ne ziyaret gerçekleştirdi. Evlat nöbeti tutan aileler ile tek tek görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, anne ve babalara karanfil dağıtarak onların mücadelesine destek verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.