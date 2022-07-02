Türk Şirketler İçin Yeni Fırsat!

Irak’ın Kerbela şehrini ziyaret eden USİAD, burada önemli bir ticari anlaşmaya imza attı. Kerbela Valisi Mühendis Nassif Jassem Al-Khattabi’n de bulunduğu bir programda Kerbela Ticaret Odası ile bir araya gelen USİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç ve yönetimi, iş birliği protokolü imzaladı.

İki ülke arasındaki iş birliğini artıracak ve bölgeye hizmet edecek anlaşmadan Türk şirketleri faydalanabilecek. Çalışmayla ilgili bir açıklama yapan USİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç, “Türkiye’nin orta doğudaki etkisini artıracak, ticari anlamda ülkemize yeni vasıflar ve etkiler kazandıracak çalışmalara devam ediyoruz. Bu kapsamda Kerbela’da attığımız imza ile yerli şirketlerimize yeni kapıları araladığımız kanısındayız” dedi.

“Türkiye’nin yakın komşusu Irak ile ticari hayatının zenginleşmesi ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasına çok önem veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da tasviplerinin bu yönde olduğunu biliyoruz. Bizler de USİAD olarak adımlarımızı iki ülkenin çıkarına atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İş birliğinin hazırlanmasında emeği geçen ve ilerleyen herkese teşekkür eder, Kerbela’da gösterilen nazik karşılama ve misafirperverlik için dostlarımıza şükranlarımızı sunarız. Eminiz ki bu süreç Irak için hayırlara vesile olacak” şeklinde konuştu.