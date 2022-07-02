'Yerel Projeler' hibeleniyor! Son başvuru 1 Ağustos'ta

ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin daralan sivil alanında hoşgörü, ayrımcılık karşıtlığı, ifade özgürlüğü ve demokratik süreçlerin teşvik edilmesi hedefiyle, kültür-sanat alanında projeler üreten STK’lara, inisiyatif, girişim, kolektif ve aktivistlere fon sağlayarak alanın demokratikleşmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Yerel Projeler Hibe Programı’na Türkiye’de yerleşik, resmi statüsü olan veya olmayan sivil toplum kuruluşları, girişimler ve kâr amacı gütmeden proje üretmek isteyen tüm bireyler başvurabiliyor.
Programa, sergi, çevrimiçi ve matbu yayın, atölye-seminer-sempozyum, gazetecilik, belgeselcilik, koleksiyon ve arşivcilik faaliyetleri, eğitim programları, konser, performans, tiyatro ve film prodüksiyonu projeleriyle başvurulabiliyor.
Yerel Projeler Hibe Programı’nın üçüncü açık çağrı döneminde destekleyeği 24 projenin 16 tanesi İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki şehirlerden yapılan başvurular arasından seçilecektir.
Yerel ihtiyaçlarla eşleşen, yerel topluluklara ve onların ihtiyaçlarına yönelik kültür-sanat projelerinin desteklendiği Yerel Projeler Hibe Programı’nın üçüncü açık çağrı döneminde başvuruların 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar alınmaya devam edileceği duyuruldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.