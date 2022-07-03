Bakan Açıkladı: "20 bin öğretmen ataması yapılacak"

ANKARA (İGFA) - Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

Öğretmen atamalarının en fazla son 19 yılda yapıldığını hatırlatarak bu sayının 500 binden 1.2 milyona ulaştığını kaydeden Bakan Özer, "Eğitim sistemindeki öğretmenlerin yaklaşık yüzde 75'i son 19 yılda atandı. Öğretmenlerin kadın- erkek dağılımında da çok ciddi bir kırılma var. Eğitim sisteminde 500 bin öğretmen varken bunların yüzde 40'ı kadındı. Şu anda 1.2 milyon öğretmenin yaklaşık yüzde 59-60'ı kadın öğretmenlerden oluşuyor." dedi.

20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı hakkında bilgi veren Özer, 99 alanda öğretmen atamasının yapılacağını bildirdi.

Özer, öğretmen atamalarıyla ilgili büyük ağırlığı okul öncesine verdiklerini belirterek, "Eğitimin diğer kademelerinde okullaşma oranları istenilen seviyede olmasına rağmen okul öncesinde istenilen seviyeleri bu dönem inşallah onu sağlayacağız." dedi.

Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk beş branşı sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği olacağını bildirdi.

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törende 1 Eylül'de atamaların yapılacağını belirterek tüm öğretmen adaylarına başarılar diledi.