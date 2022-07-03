Srebrenitsa Soykırımı 27. Yılında Keçiören’de Anıldı...

Soykırımın 27’nci yılında düzenlenen anma programında konuşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bosna Hersek- Türkiye kardeşliği adına önemli mesajlar verdiğini dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Cumhurbaşkanımız açıklama yapıyor. Bosnalı kardeşlerimizin ve Bosna Hersek’in sonuna kadar yanındayız diyor. Bu bir mesajdır anlayana.

Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliği sayesinde kardeşliğimiz daha da pekişiyor. Kahraman olmak, birilerine karşı dimdik ayakta kalmak, milli menfaatleri savunmak kolay iş değildir. Bu anlamda bir kahraman ve cesur yürek de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhurbaşkanımızın Aliya İzzetbegoviç ve Bosna’ya ayrı bir sevgisi var.

Bu sevgisi artarak devam ediyor. Allah dirliğimizi, birliğimizi, kardeşliğimizi daim ettirsin. Güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti aynı zamanda Bosna Hersek’in de gücüdür.” dedi. Bosna Hersek Savaşı’nda Türkiye’nin Bosna’ya önemli destekler verdiğinin de altını çizen Altınok, “Avrupa’nın ortasında 27 yıl önce yaşanan soykırımı anıyoruz. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Rabbim Bosna Hersek halkına sabırlar ihsan eylesin.

Avrupa'nın; insan hakları, demokrasi ve özgürlük yolunda iyi bir sınav veremediği bir gerçektir. 100 bin civarında Bosnalı kardeşimiz şehit oldu. Güçler dengeli değildi. Müslümanları sahipsiz sandılar. Ama bilemediler ki onların Türkiye’de kardeşleri var. Yüreklerimizin ve gönüllerimizin maddi ve manevi olarak onlarla olduğunu hesap edemediler. Türkiye, görünen ve görünmeyen birçok destekte bulundu. Savaşın kaderini değiştiren destekler verdi. Baktılar ki kardeşlerimiz haklarını, hukuklarını savunuyor; aslan gibi, yiğitçe vatanlarına sahip çıkıyorlar, işte o zaman Birleşmiş Milletler, NATO ve diğerleri olaya dahil oldu.

O toprakların Bosnalı Müslümanların toprakları olacağını gördükleri zaman müdahaleler geldi. O zaman da yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerine düşeni yaptı.” diye konuştu. Soykırımın yapıldığı dönemde Türkiye’de gerçekleştirilen Bosna’ya destek mitinglerini de hatırlatan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü: “Acılarınız acımız, hüznünüz hüznümüzdür. Türkiye’de milyonlarca insan Kızılay’da, Bosna’daki insanlar için mitingler düzenledi. Herkes seve seve Bosna’ya gitmeye, şehit olmaya hazırız diyordu. Temennimiz inşallah bir daha bu tür olaylar yaşanmaz. Ama şu anda bu olayları yine kaşıyorlar. Bosnalı kardeşlerimizin dirliğini, birliğini sağlaması lazım.

Makamlardan, mevkilerden önce devlet önemlidir. Sizleri birbirinize düşürmek isteyip cepheler oluşturabilirler. Temkinli olması gereken bir dönemde Bosna Hersek. Birlik, beraberlik önemli. Bizim gücümüz sizin gücünüzdür. Şuan deseler ki Bosna’da bir savaş var, Altınok bir nefer olarak gider savaşır. Tüm şehitlerimizi, kahraman Aliya İzzetbegoviç'i rahmet ve minnetle anıyoruz. 100 bin şehidimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Anaların yüreklerindeki acıları paylaşıyoruz.” Srebrenitsa şehitlerini anmak ve hatırlamak için Keçiören’deki parklara önemli isimler verdiklerini de belirten Altınok, “Şuan bulunduğumuz Aliya İzzetbegoviç Parkı’nı yıllar önce yaptık.

Srebrenitsa şehitlerimizi andığımız bir parkımızı da yine Bağlarbaşı Mahallemizde yaklaşık 26 yıl önce açmıştık. Kardeşlerimiz için yardım ve dayanışma geceleri düzenledik. Herkes seve seve, koşa koşa imkanlarından fazlasını katkı olarak verdiler. Bu katkıları doğru adreslere Bosna Savaşı’nda gönderdik.” ifadelerini kullandı. Anma programına AK Parti Genel Sekreteri MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Bosna-Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, AK Parti MKYK Üyesi Türk İslam Karakoç, AK Parti İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Bosna Hersek’ten gelen siyasetçi ve bürokratlar katıldı.

Programın sonunda protokol ve katılımcılar Keçiören Aliya İzzetbegoviç Parkı’nda bulunan anıta çelenk ve karanfil bıraktılar. Basın Yayın Keçiören Belediyesi

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