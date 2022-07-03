Şehit Piyade Teğmen Halis Keskin Son Yolculuğuna Uğurladı!

BURSA (İGFA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kaçakçıları kovalarken nehre düşerek şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin, Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Teğmen Halis Keskin’in cenazesi Büyükorhan Orhankebir Camisi'nde kılınan cenaze namazının akabinde Sarnıç Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenazeye Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, AK Parti ve Bursa Milletvekilleri, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, belediye başkanları ve çok sayıda protokol ve vatandaş katıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.