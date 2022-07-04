04 Tem 2022 - 09:33- Belediyeler G: 04 Tem 2022 - 09:34

Altındağlı1500 Çocuk Buz Pistinde...

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Altındağ Belediyesi, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocukların yüzünü güldürdü. Altındağlı çocuklar için ücretsiz buz pateni kursları başladı.  Altındağlı çocuklar buz pistinde buluştu.
Altındağlı1500 Çocuk Buz Pistinde... mask
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Baştan aşağı yenilenen Ali Ersoy Buz Pisti, Altındağlı çocukların kullanımına açıldı. Ücretsiz buz pateni kurslarına Altındağlı çocuklar büyük ilgi gösterdi. Tam 1500 çocuk ücretsiz buz pateni kursuna başladı. Buz pateni pisti, çocukların neşesiyle ısındı. 

"YÜZLERİNDEKİ GÜLÜMSEME HER ŞEYE DEĞER..." 

Altındağlı çocuklar ve gençlerin mutlu bir geleceğe kavuşması için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağlı çocuklarımız Yaz Okulları sayesinde, yaz tatillerini çok verimli geçiriyorlar. Açtığımız ücretsiz buz pateni kursu sayesinde, pek çoğu daha önce denemediği buz pateni sporuyla tanışma imkanı buldu. Bu sporda ilerlemek isteyen, başarılı olmak isteyen gençlerimiz var. Bunları görmek bizi çok mutlu ediyor. Ayrıca görüyoruz ki, burada çok eğleniyorlar, çok keyif alıyorlar. Onların yüzündeki gülümseme her şeye değer..." dedi.

KURSLAR ÜCRETSİZ 

Tüm bu imkanların ücretsiz olduğunun altını çizen Başkan Balcı "Gençlerimizden bu kadar fazla ilgi görmek bizi çok mutlu etti. Altındağ'da bu kadar istekli, hevesli çocuğumuzun olmasından hem gurur duyduk, hem de çok mutlu olduk. Onlara çok güveniyorum. Altındağ'dan daha nice başarılı gençlerin çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

04 Tem 2022 - 09:33 - Belediyeler

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