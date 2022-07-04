Bakan Koca'dan Duyarsızlık Tepkisi!

ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılmasının asla kabul edilemeyeceğini bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından, ambulansa yol vermeyen sürücülere ilişkin görüntüleri paylaştı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1543633663564333056
Bakan Koca paylaşımında, "Yolda ambulans varsa diğerleri yerini bilmeli. Acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılması, Ankara'daki olayda olduğu gibi, asla kabul edilemez. Öncelik ambulansın, hastanındır. Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı" ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.