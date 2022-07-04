04 Tem 2022 - 09:36- Gündem G: 04 Tem 2022 - 09:37

Bakan Koca'dan Duyarsızlık Tepkisi!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ambulansa yol vermeyen sürücülere tepki gösterdi.
Bakan Koca'dan Duyarsızlık Tepkisi! mask
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ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılmasının asla kabul edilemeyeceğini bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından, ambulansa yol vermeyen sürücülere ilişkin görüntüleri paylaştı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1543633663564333056

Bakan Koca paylaşımında, "Yolda ambulans varsa diğerleri yerini bilmeli. Acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılması, Ankara'daki olayda olduğu gibi, asla kabul edilemez. Öncelik ambulansın, hastanındır. Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı" ifadelerini kullandı.

04 Tem 2022 - 09:36 - Gündem

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