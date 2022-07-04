Mamak Ortaköy Doğalgaza Kavuştu...

Ekonomik, konforlu ve güvenli doğalgazın Mamak’ta her haneye ulaşması için çalışmalar hız kesmeden yürütülüyor. Son olarak Ortaköy Mahallesi’ne de doğalgaz ulaştı. Mamak Belediyesi, Başkentgaz ekipleri ile 15 bin metre doğalgaz borusu döşeyerek, 150 haneye doğalgaz ulaşımını sağladı.
Doğalgaza kavuştukları için mutluydular
Ortaköy Mahallesi sakinleri doğalgaza kavuştukları için hem mutlu hem heyecanlıydılar. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye hizmetlerinden dolayı teşekkür eden mahalleliler, “Yıllardır doğalgaz gelsin diye bekliyoruz. İmarla ilgili sıkıntıları çözen ve bize doğalgazı ulaştıran Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse’ye çok teşekkür ediyoruz” dedi.
“İnşa eden, ihya eden belediyecilik anlayışı ile çalışıyoruz”
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “İki tür insan vardır. Birincisi iş üretenler, ikincisi mazeret üretenler. Bizler her daim iş üretenlerden olmayı seçtik, tercih ettik, bu yönde gayret ettik ve hamdolsun başarıya da eriştik. Bizler inşa eden, ihya eden belediyecilik anlayışı ile çalışıyoruz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.