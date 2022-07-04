Oğuz: Girişimcileri Çekmek İçin Elimizden Geleni Yapıyoruz...

Kahramankazan Belediyesi bu doğrultuda, 2022’nin ilk yarısında 255 yeni işletmeye ruhsat verdi. Kahramankazan, 2022 yılında da iş yeri açmak isteyen girişimcilerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer aldı. Kahramankazan Belediyesi bu kapsamda 2022’nün ilk yarısında başvuruda bulunan 255 yeni işletmeye ruhsat verdi.
Yeni ruhsat alan iş yerleri çeşitli sektörlerde hizmet sunuyor. Yeni açılan iş yerleri ilçedeki yeni istihdam alanlarının oluşmasına katkı sunarken, ekonomik hareketliliğe de canlılık getirdi. Kahramankazan’da ticari faaliyette bulunmak isteyen yeni işletmeler arasında hizmet sektöründe faaliyet gösterenlerin yanı sıra, imalathane, atölye ve fabrika gibi yoğun istihdam alanı barındıran iş yerleri bulunuyor.
“Elimizden geleni yapıyoruz.
”Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak her zaman girişimci ve yatırımcılara ellerinden gelen kolaylığı sağladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi istihdam sağlayan tüm yatırımcılarımız, tüm girişimcilerimiz başımızın tacıdır. Yatırımcı ve girişimcileri ilçemize çekmek için elimizden geleni yapmayı sürdürüyor, onlara her türlü kolaylığı sağlıyoruz" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.