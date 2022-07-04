04 Tem 2022 - 12:35- Gündem G: 04 Tem 2022 - 12:36

Hasanoğlan Mezunları Buluşmasına Seymenler Renk Kattı!

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Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, Hasanoğlan Mezunları Derneği tarafından Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi Amfi Tiyatro'da bir program dahilinde düzenlenen buluşmaya katılarak, sunduğu gösteri ile renkli görüntülere sahne olan şenlik havasındaki etkinliğe ortak oldu.
Hasanoğlan Mezunları Buluşmasına Seymenler Renk Kattı! mask
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Ankara Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Gürcan Maden ile Kadir Çimen, Seymen Divanı Üyeleri Erol Yonar ile Turhan Temur’un da aralarında bulunduğu Seymenler, Ankara oyunlarından sergilediği bir gösteri ile Hasanoğlan Mezunları Derneği’nin Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi Amfi Tiyatro'da  düzenlediği coşkulu etkinliğe ortak oldu. 

Seymen gösterisi öncesi Ankara Kulübü ve Seymenleri hakkında katılımcılara kısa bir bilgi sunan  Ankara Kulübü Derneği YKÜ Gürcan Maden, “Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün tarihi dokusu içerisinde buradaki öğretmen okulundan yolu geçmiş öğrenci ve  öğretmenlerin yıllar sonraki buluşma etkinliğinde yer almak ve katkı sunmaktan, burada yaşanan coşkuya ortak olmaktan dolayı Ankara Kulübü Seymenleri olarak gurur duyuyoruz.” dedi. 

Şenlik havasında yoğun bir katılımla gerçekleşen buluşmanın öğrencilik yılları anılarının hatırlanıp, dostlukların tazelendiği, özlemlerin giderildiği bir buluşma olduğunu dile getiren Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Lisesi Mezunu ve Hasanoğlan Mezunları Derneği Üyesi, etkinliğinin hem koordinatörü  hem de sunuculuğunu üstlenen Yalçın Meraklı, “Geleneksel hale gelen Hasanoğlan Mezunları buluşmalarımız şenlik havasında geçiyor. Yemekler yeniyor, müzik eşliğinde eğlenceler, oyunlar gerçekleştiriliyor.

En önemlisi de  yıllar sonra bir araya gelmenin vermiş olduğu hasretle uzun süre sohbet edip eski günler anılıyor. Aradan yıllar geçmesine rağmen duygular hiç değişmiyor. Öğrenci, öğretmen ilişkilerimiz kaç yıl geçmiş olursa olsun hala çok sıcak. Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Lisesi mezunları olarak geçmişimiz ve ilişkilerimize dair hatıralarımız canlandıkça, yaşadıklarımızı hatırladıkça ayrı bir hüzün oluşuyor. Hasanoğlan Mezunları Derneğimizin düzenlemiş olduğu geleneksel programımıza katılımlarından dolayı mezunlarımıza, öğretmenlerimize, bugün burada yanımızda olan ve programıza katkı sağlayıp destek olan herkese çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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04 Tem 2022 - 12:35 - Gündem

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