04 Tem 2022 - 16:24- Belediyeler

Mamak Belediyesi’nden Öğrencilere Tercih Desteği...

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Eğitimde adından söz ettiren Mamak Belediyesi öğrenci dostu uygulamalarına bir yenisini ekledi. Mamak Belediyesi lise ve üniversite tercihlerinde öğrencileri yalnız bırakmıyor.
Mamak Belediyesi’nden Öğrencilere Tercih Desteği... mask
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Akdere Bilim Sanat Merkezi ve Musiki Muallim Mektebi’nde tercih merkezi açıldı. Öğrenciler, uzman eğitimciler ve öğretmenler eşliğinde tercihlerini gerçekleştirecek. Liselere Giriş Sınavı (LGS) tercihleri 20 Temmuz’da son bulacak. Üniversite sınavına giren adaylar da sonuçların açıklamasıyla birlikte tercih maratonuna dahil olacak. Üniversite sınav sonuçlarının 20 Temmuz’da açıklanması bekleniyor. 

“Ülkemizin bekası gençlerimizin değerli ve özverili çalışmaları ile şekillenecek” 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Belediye olarak bizler de öğrencilerimize elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. LGS ve YKS tercihleri için oluşturduğumuz merkezler gençlerimizin hizmetinde… Ülkemizin bekası gençlerimizin değerli ve özverili çalışmaları ile şekillenecek. Bizler de onları bu yolculuklarında hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız” dedi.
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04 Tem 2022 - 16:24 - Belediyeler

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