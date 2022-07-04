Mamak Belediyesi’nden Öğrencilere Tercih Desteği...

Akdere Bilim Sanat Merkezi ve Musiki Muallim Mektebi’nde tercih merkezi açıldı. Öğrenciler, uzman eğitimciler ve öğretmenler eşliğinde tercihlerini gerçekleştirecek. Liselere Giriş Sınavı (LGS) tercihleri 20 Temmuz’da son bulacak. Üniversite sınavına giren adaylar da sonuçların açıklamasıyla birlikte tercih maratonuna dahil olacak. Üniversite sınav sonuçlarının 20 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.
“Ülkemizin bekası gençlerimizin değerli ve özverili çalışmaları ile şekillenecek”
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Belediye olarak bizler de öğrencilerimize elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. LGS ve YKS tercihleri için oluşturduğumuz merkezler gençlerimizin hizmetinde… Ülkemizin bekası gençlerimizin değerli ve özverili çalışmaları ile şekillenecek. Bizler de onları bu yolculuklarında hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.