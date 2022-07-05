05 Tem 2022 - 16:13- Gündem

İçişleri'nden 'Bayramlık' Tedbirler! 81 il Valiliğine Genelge...

ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA (İGFA) - Kurban Bayramı tatili boyunca alınacak trafik tedbirleri kapsamında denetimler 07 Temmuz’da başlayacak ve 18 Temmuz’a kadar sürecek.
İçişleri'nden 'Bayramlık' Tedbirler! 81 il Valiliğine Genelge... mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

81 il valiliğine Bakanlık'tan gönderilen genelgede, ülke genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde günlük 9 bin 580 ekibin, 17 bin 529 personel olmak üzere toplam 114 bin 960 ekip, 210 bin 352 personel görev alacağı kaydedildi. Trafik ekiplerinin özellikle şehirlerarası karayollarında ve şehir içi ana güzergâhlarda ekip ve yaya olarak görünür olması istendi.

“Bayramınız Kemerli Olsun” sloganın yer aldığı görseller billboardlar ve sosyal medya platformları başta olmak üzere kurumsal iletişim sayfaları ve yerel/ulusal basın/yayın organlarında paylaşılacak. Belirlenen güzergâhlardaki ekip araçlarının tepe lambaları açık olacak, arkadaki araç sürücülerini rahatsız etmemesi için tepe lambalarının arka kısmında bulunan led grupları kapatılacak.

“Maket/Model Trafik Ekip Aracı” ve “Maket/Model Trafik Personeli”nin temiz ve bakımlı olacak, araçların gece görünürlüğünün artırılması için tepe lambaları çalışır vaziyette bulundurulacak.

YÜZ YÜZE İLETİŞİM KURULACAK

Denetimlerde, sürücü ve yolculara saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirme yapılarak işlemler en kısa sürede tamamlanacak.

Sadece ihlal yapan taşıtların değil, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda diğer araç sürücüleri de durdurularak “Yüz Yüze İletişim” kurulacak. Sürücüler, hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonuyla görüşme yapmamaları, okul ve yaya geçitleri ile kavşak giriş ve çıkış noktalarından geçen veya geçmek üzere olanlara durarak yol vermeleri gerektiği, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri, kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları ve her iki saatte bir on dakika mola verilerek “dikkat ve konsantrasyonları”nın dağılmaması konusunda bilgilendirilecek.

Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik 24.00-02.00 saatleri arasında hedef bölge, cadde ve sokaklarda denetimlere ağırlık verilecek.

# İçişleri'nden 'Bayramlık' Tedbirler! 81 il Valiliğine Genelge..., İÇİŞLERİ Bakanlığı, süleyman soylu içişleri bakanlığı, Süleyman Soylu Bakan, kurban bayramı tatili
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Engelsiz Filmler Festivali “Kısa Film Yarışması” Başvurular İçin Son 10 Gün! mask
Ankara Engelsiz Filmler Festivali “Kısa Film Yarışması” Başvurular İçin Son 10 Gün!
Ankaralı Öğrenciler 24. Liseler Arası Müzik Yarışmasında Ödüllerini Aldı... mask
Ankaralı Öğrenciler 24. Liseler Arası Müzik Yarışmasında Ödüllerini Aldı...
Ankara’nın Barajlarına Özel Koruma Planı... mask
Ankara’nın Barajlarına Özel Koruma Planı...
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Konusu ve Oyuncuları… mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Konusu ve Oyuncuları…
Büyük Anket Sonuçlandı Esmerler Mi Daha Zeki Sarışınlar Mı? Sonuçları Görünce Çok Şaşıracaksınız… mask
Büyük Anket Sonuçlandı Esmerler Mi Daha Zeki Sarışınlar Mı? Sonuçları Görünce Çok Şaşıracaksınız…
Ankara'da Ekmeğe Zam Geldi! Ankara'da Ekmek Fiyatı Kaç TL Oldu? İşte Ankara Fırıncılar Odası 5 Temmuz 2022 Ekmek Fiyatları... mask
Ankara'da Ekmeğe Zam Geldi! Ankara'da Ekmek Fiyatı Kaç TL Oldu? İşte Ankara Fırıncılar Odası 5 Temmuz 2022 Ekmek Fiyatları...
Senaryosu İle Merak Uyandıran Düş Peşine Filminin Konusu Nedir? Düş Peşine Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Bu Akşam Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlayacak? Filmin Oyuncuları Kimlerdir? mask
Senaryosu İle Merak Uyandıran Düş Peşine Filminin Konusu Nedir? Düş Peşine Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Bu Akşam Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlayacak? Filmin Oyuncuları Kimlerdir?
Kurban Bayramı’nda Eczaneler Açık Olacak Mı? Arife Günü Eczaneler Tatil Mi? 8 Temmuz 2022 Arife Günü Eczaneler Çalışacak Mı? mask
Kurban Bayramı’nda Eczaneler Açık Olacak Mı? Arife Günü Eczaneler Tatil Mi? 8 Temmuz 2022 Arife Günü Eczaneler Çalışacak Mı?
Kurban Bayramı’nda Bankalar Açık Olacak Mı? Arife Günü Resmi Tatil Mi? 8 Temmuz 2022 Arife Günü Bankalar Çalışacak Mı? EFT ve Havale İşlemleri Yapmak Mümkün Mü? mask
Kurban Bayramı’nda Bankalar Açık Olacak Mı? Arife Günü Resmi Tatil Mi? 8 Temmuz 2022 Arife Günü Bankalar Çalışacak Mı? EFT ve Havale İşlemleri Yapmak Mümkün Mü?
A101 Market Bombayı Patlattı! Ayçiçek Yağı, Çay ve Toz Şeker Almak İsteyenler Koşa Koşa A101’e Gidiyor! 5 Litre Ayçiçek Yağı 175 TL’ye, 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 106 TL’ye Düştü! mask
A101 Market Bombayı Patlattı! Ayçiçek Yağı, Çay ve Toz Şeker Almak İsteyenler Koşa Koşa A101’e Gidiyor! 5 Litre Ayçiçek Yağı 175 TL’ye, 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 106 TL’ye Düştü!

05 Tem 2022 - 16:13 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İhtiyaç Sahibi Çocukların Bayramlıkları Kızılay’dan... mask
İhtiyaç Sahibi Çocukların Bayramlıkları Kızılay’dan...
Türkiye dünyanın en öfkeli ikinci ülkesi! mask
Türkiye dünyanın en öfkeli ikinci ülkesi!
Ankara’nın Barajlarına Özel Koruma Planı... mask
Ankara’nın Barajlarına Özel Koruma Planı...
Bakan Koca'dan Duyarsızlık Tepkisi! mask
Bakan Koca'dan Duyarsızlık Tepkisi!
Hasanoğlan Mezunları Buluşmasına Seymenler Renk Kattı! mask
Hasanoğlan Mezunları Buluşmasına Seymenler Renk Kattı!
Şehit Piyade Teğmen Halis Keskin Son Yolculuğuna Uğurladı! mask
Şehit Piyade Teğmen Halis Keskin Son Yolculuğuna Uğurladı!
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL