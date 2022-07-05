İçişleri'nden 'Bayramlık' Tedbirler! 81 il Valiliğine Genelge...

81 il valiliğine Bakanlık'tan gönderilen genelgede, ülke genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde günlük 9 bin 580 ekibin, 17 bin 529 personel olmak üzere toplam 114 bin 960 ekip, 210 bin 352 personel görev alacağı kaydedildi. Trafik ekiplerinin özellikle şehirlerarası karayollarında ve şehir içi ana güzergâhlarda ekip ve yaya olarak görünür olması istendi.

“Bayramınız Kemerli Olsun” sloganın yer aldığı görseller billboardlar ve sosyal medya platformları başta olmak üzere kurumsal iletişim sayfaları ve yerel/ulusal basın/yayın organlarında paylaşılacak. Belirlenen güzergâhlardaki ekip araçlarının tepe lambaları açık olacak, arkadaki araç sürücülerini rahatsız etmemesi için tepe lambalarının arka kısmında bulunan led grupları kapatılacak.

“Maket/Model Trafik Ekip Aracı” ve “Maket/Model Trafik Personeli”nin temiz ve bakımlı olacak, araçların gece görünürlüğünün artırılması için tepe lambaları çalışır vaziyette bulundurulacak.

YÜZ YÜZE İLETİŞİM KURULACAK

Denetimlerde, sürücü ve yolculara saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirme yapılarak işlemler en kısa sürede tamamlanacak.

Sadece ihlal yapan taşıtların değil, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda diğer araç sürücüleri de durdurularak “Yüz Yüze İletişim” kurulacak. Sürücüler, hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonuyla görüşme yapmamaları, okul ve yaya geçitleri ile kavşak giriş ve çıkış noktalarından geçen veya geçmek üzere olanlara durarak yol vermeleri gerektiği, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri, kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları ve her iki saatte bir on dakika mola verilerek “dikkat ve konsantrasyonları”nın dağılmaması konusunda bilgilendirilecek.

Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik 24.00-02.00 saatleri arasında hedef bölge, cadde ve sokaklarda denetimlere ağırlık verilecek.