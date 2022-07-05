Başkan Ertuğrul Çetin, Ziyaretine Gelen Çocukları Eli Boş Göndermiyor...

Çocuklara sevgiyle yaklaşan, onlara küçük hediyeler veren Başkan Ertuğrul Çetin, minikleri makamında konuk ediyor. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ertuğrul Çetin, güler yüzle ve tebessüm eden bakışlarla kendisini selamlayan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
‘‘Geleceği inşa ederken, çocuklarımızı her zaman göz önünde bulunduruyoruz’’
Çocuklarımızla bir araya geldiklerinde zamanın su gibi akıp gittiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Geleceği inşa ederken, çocuklarımızı her zaman göz önünde bulunduruyoruz. Bizleri ziyarete gelen çocuklarımızın, gelecekte bu makamların sahibi olacağını her zaman aklımızda tutmamız gerekiyor. Onlara daha iyi bir gelecek sunabilmek adına Belediye olarak gereken tüm çalışmaları yapıyoruz. Çocuklar bizim, yarınımız ve geleceğimizdir. Çocuklarımıza ziyaretleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her şey çocuklarımız için" dedi.
Başkan Ertuğrul Çetin, sıcak diyalogların yaşandığı ziyaretlerin ardından çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafları çektirmeyi ihmal etmedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.