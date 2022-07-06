Devlet Bahçeli'den İki Kitap Tanıtımı...

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kitapların hazırlığı için emek veren hocalar ile partinin araştırma geliştirme (Ar-Ge) birimi çalışanlarına teşekkür etti.
Bahçeli, paylaşımında, "Değerli bir çalışmanın, fedakar bir çabanın, göz nuru bir emeğin mahsulü olan “Geleceğin Ekonomi Vizyonu” ile “Türk Kuşağı: Türkiye’nin Büyük Stratejisi” isimli iki eserin tamamlanmış olmasından büyük bir memnuniyet duyduğumu bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Zamanlarını ayırıp sabırla çalışan; bilgi, birikim ve tecrübelerini cömertçe paylaşan muhterem hocalarımıza, çalışma etaplarının koordinasyon görevini üstlenen Partimizin AR-GE’sine gönülden teşekkür ediyor, özellikle tebriklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.