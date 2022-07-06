06 Tem 2022 - 21:40- Gündem

Devlet Bahçeli'den İki Kitap Tanıtımı...

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisi tarafından hazırlatılan 'Geleceğin Ekonomi Vizyonu' ve 'Türk Kuşağı: Türkiye'nin Büyük Stratejisi' kitaplarını inceledi.
Devlet Bahçeli'den İki Kitap Tanıtımı... mask
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ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kitapların hazırlığı için emek veren hocalar ile partinin araştırma geliştirme (Ar-Ge) birimi çalışanlarına teşekkür etti.

Bahçeli, paylaşımında, "Değerli bir çalışmanın, fedakar bir çabanın, göz nuru bir emeğin mahsulü olan “Geleceğin Ekonomi Vizyonu” ile “Türk Kuşağı: Türkiye’nin Büyük Stratejisi” isimli iki eserin tamamlanmış olmasından büyük bir memnuniyet duyduğumu bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Zamanlarını ayırıp sabırla çalışan; bilgi, birikim ve tecrübelerini cömertçe paylaşan muhterem hocalarımıza, çalışma etaplarının koordinasyon görevini üstlenen Partimizin AR-GE’sine gönülden teşekkür ediyor, özellikle tebriklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
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06 Tem 2022 - 21:40 - Gündem

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