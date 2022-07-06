Altındağ Yeni Medya Akademisi Başladı...

Altındağlı gençler için "Yeni Medya Akademisi" kuruldu. 6 ay sürecek olan Yeni Medya Akademisi'nde, 16-29 yaş arası 120 öğrenci bilgi ve deneyim kazanacak. Gençler, 10 kişilik sınıflarda, 3 boyutlu baskı ve sosyal medya eğitimleri alacaklar. Kültür Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleştirilen projeye, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi de destek verecek. Seminerler, üniversite gezileri, toplantılar ve workshopların düzenleneceği proje kapsamında, İletişim, Görsel Sanatlar ve Girişimcilik gibi alanlarda öğrencilere eğitim verilecek.

"GENÇLERİMİZİN YARATICILIĞINI KAZANCA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Altındağlı gençlerin hedefleri ve ilgi alanlarına yönelik projeleri gerçekleştirmeye çok önem verdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Gençlerimizin 3 boyutlu tasarım ve dijital medya alanlarındaki kültürel ve yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmaları için, kabiliyetleri doğrultusunda oluşturulacak merkezde eğitim almalarına vesile olduğumuz için mutluluk duyuyoruz.

Yeni Medya Akademisi ile gençlerimizin aldıkları eğitimi ürüne dönüştürmesini, girişimciliğe teşvik edilmelerini, ekonomik gelişimlerine katkı sunulmasını, kişisel ve mesleki becerilerini geliştirmelerini, toplumun sosyokültürel seviyesine ve başta Ankara olmak üzere ülkemizin yaratıcı kültür endüstrilerine pozitif ivme kazandırılmasını hedefliyoruz" dedi.

DOLU DOLU EĞİTİM PROGRAMI

Başkan Balcı Yeni Medya Akademisi'nde verilecek eğitimler hakkında şu bilgileri verdi: "Akademide verilecek eğitimler sayesinde, öğrencilerimiz kendi tasarladıkları 3 boyutlu görselleri basma imkanı bulacak, fotoğraf makinası, ışık, mikrofon gibi ekipmanları da kullanabilecekler. Facebook, Instagram, Twitter gibi popüler uygulamaların doğru kullanımı hakkında bilgi sahibi olacak, Youtuber'lık mecrasını yakından tanıyacak, kaliteli video ve içerik üretimi hakkında da deneyim kazanacaklar.

Dijital medya alanında uzmanlaşmak isteyen gençlerimize, kurgu tasarımı içeriği, metin yazarlığı, içerik editörlüğü, video çekimi, senaryo yazarlığı gibi konuları içeren eğitim ve seminerler verilecek. Aynı zamanda proje kapsamında oluşturulacak video çekim stüdyosu ile genç girişimcilerin ücretsiz olarak yararlanabileceği bir mekan oluşturulacak. Eğitim sonunda ise yarışmalar yapılacak, üniversitelerin görsel tasarım bölümlerine, basın yayın ve gazete binalarına geziler düzenlenecek, sektör temsilcileri ile buluşmalar yapılacak. Gençlerimizi çok kapsamlı, kaliteli ve dolu dolu bir eğitim programı bekliyor."

Başkan Balcı Yeni Medya Akademisi'nin ilk gününde kendilerini yalnız bırakmayan deneyimli gazeteciler Zafer Şahin ve Adem Metan'a da teşekkür etti.