06 Tem 2022 - 16:21- Gündem

Somali Cumhurbaşkanı Ankara'da

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı.
Somali Cumhurbaşkanı Ankara'da mask
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ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un ikili ve heyetler arası görüşmesi olacak.

Daha sonra ise ikili anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.
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06 Tem 2022 - 16:21 - Gündem

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