'Abdülhamid Han' İlk Göreve Ağustos'ta Çıkıyor!

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Ağustos ayında ilk görev yerine gideceğini duyurdu. Mersin'in Taşucu Limanı'nda sondaj gemisini ziyaret eden Bakan Dönmez, geminin muhtemelen Akdeniz'de petrol veya doğal gaz araması yapacağını söyledi.
Bakan Dönmez, "Görev yeri Mavi Vatan. Görev yeriyle alakalı 5-6 nokta üzerinde çalışılıyor. Bunlardan biri seçilecek. Bir ay daha sabredeceğiz. Büyük olasılıkla Akdeniz olur" dedi. Dönmez ayrıca, gemiye ilişkin iç ve dış görüntüleri de Osmanlı marşları eşliğinde paylaştı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.