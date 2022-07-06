06 Tem 2022 - 16:23- Gündem

Bakan Bozdağ: İade Talepleri Bugün Yapıldı!

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'ya PKK ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesine ilişkin taleplerle ilgili bugün yazı gönderildiğini kaydetti.
Bakan Bozdağ: İade Talepleri Bugün Yapıldı! mask
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ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Haber Global canlı yayınında soruları yanıtlayarak, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında imzalanan üçlü muhtırada FETÖ, PYD ve YPG'ye destek verilmemesinin kayıt altına alındığının altını çizdi.

İadesi reddedilenleri yeniden isteme, cevap gelmeyenleri de hatırlatan yazıların bugün gönderildiğini vurgulayan Bakan Bozdağ, “Bakanlık olarak hazırlıklarımızı yaptık. Taleplerimizi, İsveç ve Finlandiya’ya gönderen yazıları ilgili ülkelere gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığımıza bugün, şu anda gönderdik” dedi.

https://twitter.com/adalet_bakanlik/status/1544631715469082626

REDDEDİLENLERİ TEKRAR İSTEME VE HATIRLATMA YAZILARI GÖNDERİLDİ

"Bizim iade taleplerimizin hepsi hem bu iadeye ilişkin uluslararası anlaşmalara hem de ülkelerimiz arasındaki anlaşmalara uygun taleplerdir" diyen Bakan Bozdağ, "Dosya içerisindeki milli durumu ve diğer hususlar hem kendi iç mevzuatımıza hem ikili ülkeler arasındaki anlaşmalara hem de uluslararası hukuka uygun olduğu halde ve iade için yeterli delili içerdiği halde maalesef İsveç ve Finlandiya, Türkiye’nin bu iade taleplerine olumlu yanıt vermemişlerdir.

Son NATO zirvesinde Türkiye ile İsveç, Finlandiya arasında imzalanan mutabakat metni çerçevesinde bildiğiniz gibi adalet, güvenlik ve istihbarattan oluşan izleme komitesi oluşturuldu. Orada hem FETÖ, hem PYD, hem YPG terör olarak değerlendirildi ve bunlara destek verilmeyeceği çok açık bir şekilde kayıt altına alındı. Bunun üzerine biz, daha önce ilettiğimiz taleplerden reddedilenler var, onları yeniden hazırlayarak, taleplerimizi reddedilenler üzerinden tekrar yenileme henüz bize cevap vermedikleri talepler var, onlarla ilgili de cevaplarını beklediğimizi ve talebimizi hatırlatan bir talepnameyi gönderme kararı aldık.

Bakanlık olarak hazırlıklarımızı yaptık. Buraya gelmeden önce de bakanlık olarak bu taleplerimizi İsveç ve Finlandiya’ya gönderilen yazıları Dışişleri Bakanlığımıza ve oradan da ilgili ülkelere gönderilmek üzere yola çıktı. Bugün şu anda gönderdik" diye konuştu.

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06 Tem 2022 - 16:23 - Gündem

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