07 Tem 2022 - 21:43- Gündem

Kurban Bayramında Hava Durumu Nasıl Olacak! Yağmur Yağacak Mı?

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Meteoroloji’den bayram uyarısı! Sağanak yağış geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir sürece girildiğini açıkladı.
Kurban Bayramında Hava Durumu Nasıl Olacak! Yağmur Yağacak Mı? mask
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ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Trabzon ve Rize çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Bursa'nın doğusu, Bilecik, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Ankara'nın batısı, Kayseri'nin güney ve doğusu, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde İstanbul'un kuzeyi, Kocaeli ve Sakarya ile zamanla Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Bursa'nın doğusu ile Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
# Kurban Bayramında Hava Durumu Nasıl Olacak!, Yağmur Yağacak Mı?, Meteoroloji

07 Tem 2022 - 21:43 - Gündem

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