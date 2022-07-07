Kurban Bayramında Hava Durumu Nasıl Olacak! Yağmur Yağacak Mı?

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Trabzon ve Rize çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Bursa'nın doğusu, Bilecik, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Ankara'nın batısı, Kayseri'nin güney ve doğusu, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde İstanbul'un kuzeyi, Kocaeli ve Sakarya ile zamanla Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Bursa'nın doğusu ile Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.