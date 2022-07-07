Çocukların Spor malzemeleri Başkan Oğuz'dan...

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye tarafından farklı branşlarda düzenlenen ve ilçe genelinde 7-15 yaş aralığındaki çocukların yoğun ilgi gösterdiği yaz spor okullarının malzeme dağıtım törenine katıldı. Burada yaz spor okulu öğrencileriyle bir araya gelen Oğuz, sporculara malzemelerini dağıttı. Spor malzemelerini alan çocukların neşeleri görülmeye değerdi.
Bedensel ve zihinsel gelişime katkı
Başkan Oğuz, okulların tatil olmasıyla birlikte başlattıkları yaz spor okullarına, ilçede yaşayan miniklerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Kurslarımızla çocuklarımızın hem bedensel, hem zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Onlar bizim geleceğimiz, yarınlarımızın teminatı. Her şey yavrularımız için.
Spor yaparken kullanacakları malzemeleri onlara dağıtmaktan ve onlarla bir arada olmaktan oldukça mutluyum” diye konuştu. Kahramankazan’ın 54 bine yakın nüfusa sahip olmasına karşın, belediye spor kulübünde 12 farklı branşta bin 500 lisanlı, 5 bine yakın da aktif sporcunun bulunduğunun altını çizen Başkan Oğuz, “Uluslararası standartlarda modern spor tesislerimizle 7’den 70’e sporcu bir ilçeyiz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.