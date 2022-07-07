07 Tem 2022 - 11:46- Belediyeler G: 07 Tem 2022 - 11:47

Çocukların Spor malzemeleri Başkan Oğuz'dan...

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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye tarafından düzenlenen yaz spor okullarına katılan çocuklara spor malzemesi hediye etti. Spor malzemelerini Oğuz’un elinden alan çocukların neşeleri görülmeye değerdi. 
Çocukların Spor malzemeleri Başkan Oğuz'dan... mask
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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye tarafından farklı branşlarda düzenlenen ve ilçe genelinde 7-15 yaş aralığındaki çocukların yoğun ilgi gösterdiği yaz spor okullarının malzeme dağıtım törenine katıldı. Burada yaz spor okulu öğrencileriyle bir araya gelen Oğuz, sporculara malzemelerini dağıttı. Spor malzemelerini alan çocukların neşeleri görülmeye değerdi.  

Bedensel ve zihinsel gelişime katkı 

Başkan Oğuz, okulların tatil olmasıyla birlikte başlattıkları yaz spor okullarına, ilçede yaşayan miniklerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Kurslarımızla çocuklarımızın hem bedensel, hem zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Onlar bizim geleceğimiz, yarınlarımızın teminatı. Her şey yavrularımız için.

Spor yaparken kullanacakları malzemeleri onlara dağıtmaktan ve onlarla bir arada olmaktan oldukça mutluyum” diye konuştu. Kahramankazan’ın 54 bine yakın nüfusa sahip olmasına karşın, belediye spor kulübünde 12 farklı branşta bin 500 lisanlı, 5 bine yakın da aktif sporcunun bulunduğunun altını çizen Başkan Oğuz, “Uluslararası standartlarda modern spor tesislerimizle 7’den 70’e sporcu bir ilçeyiz” dedi.
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07 Tem 2022 - 11:46 - Belediyeler

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