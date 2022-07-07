07 Tem 2022 - 11:49- Gündem G: 07 Tem 2022 - 11:50

2022 yılı Ek Bütçesi 'Resmi'leşti

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2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bağlı cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi.
2022 yılı Ek Bütçesi 'Resmi'leşti mask
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ANKARA (İGFA) - Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 817 milyar 271 milyon 632 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63 milyar 203 milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklendi.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinde yer alan "Cumhurbaşkanı ödeneği" hariç olmak üzere merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan personel giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri başlangıç ödeneklerine yüzde 40,5'i oranında ödenek eklendi.

Bu kapsamda yapılan ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödenekleri ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılacak.

Söz konusu Bütçe Kanunu'nun detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

# 2022 yılı Ek Bütçesi 'Resmi'leşti, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

07 Tem 2022 - 11:49 - Gündem

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2022 yılı Ek Bütçesi 'Resmi'leşti
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