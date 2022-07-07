ATO Çanakkale Şehitleri İçin Anma Programına Ev Sahipliğinde Yaptı...

Ato Başkanı Baran, Çanakkale Şehit ve Gazilerinin balkan ülkelerinden gelen torunlarına, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un “Çanakkale Şehitlerine” şiirini okudu.

7 Temmuz 2022- Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı’nın (TDPV) “Uluslararası Çanakkale Dayanışması” projesi kapsamında Arnavutluk, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Karadağve Sırbistan'dan gelen 50 şehit ve gazi yakınına yönelik olarak Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal’in ev sahipliğinde ATO Meclis Salonu’nda “Şehitlerimize Vefa ve Anma” programı düzenlendi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Yavuz Selim Kıran ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın katılımıyla gerçekleşen programın açılışında konuşan TDPV Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan, Çanakkale Savaşı’nın yaşandığı koşulları hatırlatarak, "Bu topraklardan bizi söküp atmanın hesabını yapanlar yine var. Onun için 107 yıl önce olduğu gibi bugün ve gelecekte geçmişte ortakça yaşayan, ortak tarihi ve kültürü yaşayan insanlar olarak bu birlikteliği tesis etmek hepimizin ortak görevi. Bu, Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu, Afrika olabilir" dedi.

BARAN’DAN ŞEHİT TORUNLARINA ŞİİR

Balkan Coğrafyası’ndan gelerek Çanakkale’de şehit ve gazi olan kahramanların torunlarına hitap eden ATO Başkanı Gürsel Baran, istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Savaşları’nın şiddeti ve önemini anlattığı “Çanakkale Şehitlerine” adlı şiirini okudu.

ATO Meclis Başkanı aynı zamanda TDPV İş İnsanları Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Deryal de yaptığı konuşmada, Mete Han ve Atatürk’ü örnek göstererek tarih boyunca Türk milletine pranga vurulamadığını ve vurulamayacağına dikkat çekti. Deryal, “Anasından, babasından, evladından, yârinden vazgeçen, kendi canını hiçe sayan, düşlerini, sevgilerini, hayatını ve kanını topraklarımıza veren bütün şehitlerimize Rahmet diliyor, onların önünde muhabbet ve hürmetle eğiliyorum” ifadelerini kullandı.

“TERÖRLE MÜCADELE VE BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYORUZ."

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise konuşmasında, Türk dünyasının geniş bir coğrafyaya uzandığını belirterek, “Türk dünyası aslında beş milyon kilometrekarelik bir coğrafya. Balkanlardan Çin’e kadar uzanan ve 300 milyonu bulan insanın yaşadığı, dünya ekonomisi içerisinde 11. sırada yerini alan büyük bir topluluk. Burada dayanışmanın, kaynaşmanın asıl amacı, karışıklıklar yerine barışı hakim kılmak ve bu coğrafyada yaşayan insanları, soydaşları bir araya getirmek” dedi.

Hak ile batıl mücadelesinin dünya kurulduğundan beri devam ettiğini hatırlatan Yıldırım,”Bu topraklarda bağımsız olarak yaşamanın bir bedeli vardır. O gün Çanakkale'ydi. Bugün de yine coğrafyamızda terörle mücadele ve bağımsızlık mücadelesini sürdürüyoruz." diye konuştu.

Çanakkale şehitlerinin anısına 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hayata geçirdiklerini kaydeden Yıldırım, "Dünyada ilklerle anılan bu eseri, Çanakkale şehitlerinin torunları olarak yapmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz." dedi.

"ALLAH BİZE 21. YÜZYILIN ÇANAKKALE’SİNİ 22. YÜZYILA BIRAKMAYI ŞEREFLE, ONURLA, KARDEŞLİKLE, BİRLİKLE VE BERABERLİKLE NASİP ETSİN”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı konuşmada Çanakkale Savaşı'nda şehit ve gazi olan askerlerin torunlarından oluşan ve 7 Balkan ülkesinden 50 kişinin katıldığı etkinliği çok anlamlı bulduğunu belirterek "Her yüzyılın bir Çanakkale'si vardır. Siz 21. yüzyılın Çanakkale'sinin evlatlarısınız. Allah bize 21. yüzyılın Çanakkale'sini 22. yüzyıla bırakmayı şerefle, onurla, kardeşlikle, birlikle ve beraberlikle nasip etsin." dedi.

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş’ın “Çanakkale Savaşı ve Balkanlar” konulu bir konuşma yaptığı programda, proje ekibinden Feridun Cesur ve Murat Dursun Özen de projeye ilişkin bilgi verdi. Programda ayrıca E. ATO Meclis Üyesi ve TDPV Türk Dünyası İş Konseyi Üyesi Onur Arvas da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ATO Başkanı Baran, ATO Meclis Başkanı Deryal, TDPV Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan, Balkan ülkelerindengelen şehit torunlarına programa katılımlarından ötürü plaket verdi. Program, Sanatçı Abdullah Gündüz ve ekibinin Rumeli Türküleri Konseriyle devam etti.

Programa ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş ile çok sayıda ATO Meclis Üyesi de katıldı.