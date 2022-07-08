Bakan Bilgin Duyurdu... Zamlı Maaşlar Hesaplarda...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, zamlı maaşlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Bilgin, paylaşımında, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız %41,7’lik ikinci memur maaş artışıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplara yatıyor. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.