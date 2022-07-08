08 Tem 2022 - 09:30- Gündem G: 08 Tem 2022 - 09:31

Bakan Bilgin Duyurdu... Zamlı Maaşlar Hesaplarda...

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yüzde 41,7'lik zamlı memur maaşlarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Bakan Bilgin Duyurdu... Zamlı Maaşlar Hesaplarda... mask
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, zamlı maaşlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Bilgin, paylaşımında, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız %41,7’lik ikinci memur maaş artışıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplara yatıyor. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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08 Tem 2022 - 09:30 - Gündem

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