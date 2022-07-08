08 Tem 2022 - 10:51- Gündem G: 08 Tem 2022 - 10:54

181,2 Milyon Liralık Tarımsal Destekler Hesaplarda...

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını söyledi.
181,2 Milyon Liralık Tarımsal Destekler Hesaplarda... mask
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ANKARA (İGFA) - 181,2 milyon liralık tarımsal destekleme tutarları bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. Haberi, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakan Kirişci, paylaşımda söz konusu destek tutarları, iyi tarım uygulamalarında 70 milyon 762 bin 258 lira, organik tarımda 53 milyon 42 bin 441 lira, kırsal kalkınmada 37 milyon 589 bin 363 lira, yağlı tohumlu bitkilerde 8 milyon 205 bin 99 lira, Ar-Ge'de 6 milyon 769 bin 694 lira ve uzman eller projesinde 4 milyon 827 bin 806 lira olarak belirlendiğini de kaydetti.

https://twitter.com/VahitKirisci/status/1545302383575588864
# Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 Tarımsal Desteklemeleri, Tarımsal desteklemelere nasıl başvurulur, 2022 Tarımsal Desteklemeler Ne Kadar?
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08 Tem 2022 - 10:51 - Gündem

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