Yetenek Sınav Sonuçları Belli Oldu! İşte Asıl ve Yedek Listeleri...

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 30 Haziran -7 Temmuz tarihleri arasında tamamlanan
yetenek sınavlarının sonuçları sisteme girildi. Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin asıl ve yedek listeleri, e-okul üzerinden ilan edildi. Kazanan adayların kayıtlarının 18-20 Temmuz tarihlerinde yapılacağı bildirildi.
Yetenek sınavları sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.