08 Tem 2022 - 13:50- Gündem G: 08 Tem 2022 - 13:51

Yetenek Sınav Sonuçları Belli Oldu! İşte Asıl ve Yedek Listeleri...

ABONE OL Google News Sayfamız

Merkezî yerleştirme sonuçlarına göre yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların asıl ve yedek listeleri, e-okul üzerinden erişime açıldı.
Yetenek Sınav Sonuçları Belli Oldu! İşte Asıl ve Yedek Listeleri... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 30 Haziran -7 Temmuz tarihleri arasında tamamlanan
yetenek sınavlarının sonuçları sisteme girildi. Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin asıl ve yedek listeleri, e-okul üzerinden ilan edildi. Kazanan adayların kayıtlarının 18-20 Temmuz tarihlerinde yapılacağı bildirildi.

Yetenek sınavları sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.
# 2022 Yetenek Sınavı, 2022 Yetenek Sınavı Sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı Yetenek Sınavı

08 Tem 2022 - 13:50 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
181,2 Milyon Liralık Tarımsal Destekler Hesaplarda... mask
181,2 Milyon Liralık Tarımsal Destekler Hesaplarda...
Bayramda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz! Peki Hangi Köprü ve Otoyolları Kapsıyor? İşte Detaylar... mask
Bayramda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz! Peki Hangi Köprü ve Otoyolları Kapsıyor? İşte Detaylar...
ATO Başkanı Baran’dan Kurban Bayramı Mesajı... mask
ATO Başkanı Baran’dan Kurban Bayramı Mesajı...
Bakan Bilgin Duyurdu... Zamlı Maaşlar Hesaplarda... mask
Bakan Bilgin Duyurdu... Zamlı Maaşlar Hesaplarda...
MEB: Uzman ve başöğretmenlik başvuruları belli oldu! mask
MEB: Uzman ve başöğretmenlik başvuruları belli oldu!
ATO Çanakkale Şehitleri İçin Anma Programına Ev Sahipliğinde Yaptı... mask
ATO Çanakkale Şehitleri İçin Anma Programına Ev Sahipliğinde Yaptı...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL