08 Tem 2022 - 13:53- Gündem G: 08 Tem 2022 - 13:54

Öğretmenlerin Atama Başvuruları 25 Temmuz'da! Üç Yıl Süre Şartı...

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Öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerinde başvurular, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.
Öğretmenlerin Atama Başvuruları 25 Temmuz'da! Üç Yıl Süre Şartı... mask
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Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin 2022 yılı yer değiştirme takvimi, 3 Haziran'da ilan edilmişti. Yer değiştirme başvurularında görev yapılan ilde 31 Aralık tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresi aranacak.

Ancak; İstanbul, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa ve Van illeri dışında görev yapan öğretmenlerin bu illere yer değiştirme başvurularında üç yıl süre şartı aranmayacak.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.
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08 Tem 2022 - 13:53 - Gündem

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