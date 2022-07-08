Öğretmenlerin Atama Başvuruları 25 Temmuz'da! Üç Yıl Süre Şartı...

Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin 2022 yılı yer değiştirme takvimi, 3 Haziran'da ilan edilmişti. Yer değiştirme başvurularında görev yapılan ilde 31 Aralık tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresi aranacak.
Ancak; İstanbul, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa ve Van illeri dışında görev yapan öğretmenlerin bu illere yer değiştirme başvurularında üç yıl süre şartı aranmayacak.
Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.