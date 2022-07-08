08 Tem 2022 - 22:40- Gündem G: 08 Tem 2022 - 22:41

TEDAŞ'a siber saldırı yapıldı! 208 bin kişinin kişisel bilgileri çalındı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’de (TEDAŞ) 200 binden fazla vatandaşı ilgilendiren bir veri ihlali yaşandığı ortaya çıkarıldı.
TEDAŞ'a siber saldırı yapıldı! 208 bin kişinin kişisel bilgileri çalındı... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA (İGFA) - Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kısa süre önce TEDAŞ için siber saldırı bildirimi yaptı. Yapılan bildirim sonucunda 208 bin kişinin kişisel bilgilerinin çalındığı aktarıldı.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildirimi KVKK tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Konuya ilişkin incelemenin sürdüğü kaydedilen bildirimde; ceri sorumlusuna ait bir çalışanın kullanıcı adı ve parolasının belirlenemeyen bir şekilde ele geçirildiği ve o kullanıcı hesabı ile sistemde kayıtlı diğer kullanıcı verilerinin bir e-posta adresine gönderim yolu ile sızdırıldığına dikkati çekildi.

İhlalin, Bakanlık Siber Güvenlik Operasyon Merkezi tarafından Dark Web’de yapılan istihbarat çalışmaları sırasında tespit edildiği ve ihlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar ve vatandaşlar olduğu, kişisel verilerin ad, soyad, e-posta ve cep telefonu numarası olduğu ve etkilenen kişi sayısının 208 bin olduğu kaydedildi.
# 186 numarası kime ait?, TEDAŞ yüzde kaçı devletin?, TEDAŞ'a siber saldırı

08 Tem 2022 - 22:40 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Öğretmenlerin Atama Başvuruları 25 Temmuz'da! Üç Yıl Süre Şartı... mask
Öğretmenlerin Atama Başvuruları 25 Temmuz'da! Üç Yıl Süre Şartı...
ATO Başkanı Baran’dan Kurban Bayramı Mesajı... mask
ATO Başkanı Baran’dan Kurban Bayramı Mesajı...
ATO Çanakkale Şehitleri İçin Anma Programına Ev Sahipliğinde Yaptı... mask
ATO Çanakkale Şehitleri İçin Anma Programına Ev Sahipliğinde Yaptı...
2022 yılı Ek Bütçesi 'Resmi'leşti mask
2022 yılı Ek Bütçesi 'Resmi'leşti
E-Ticaret Kanunu Resmi Gazete'de mask
E-Ticaret Kanunu Resmi Gazete'de
Rahmi Koç Müzesi'nde ne var? Rahmi Koç Müzesi ne zaman ücretsiz? Rahmi Koç Müzesi giriş ücreti ne kadar? mask
Rahmi Koç Müzesi'nde ne var? Rahmi Koç Müzesi ne zaman ücretsiz? Rahmi Koç Müzesi giriş ücreti ne kadar?
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL