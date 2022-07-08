TEDAŞ'a siber saldırı yapıldı! 208 bin kişinin kişisel bilgileri çalındı...

ANKARA (İGFA) - Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kısa süre önce TEDAŞ için siber saldırı bildirimi yaptı. Yapılan bildirim sonucunda 208 bin kişinin kişisel bilgilerinin çalındığı aktarıldı.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildirimi KVKK tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Konuya ilişkin incelemenin sürdüğü kaydedilen bildirimde; ceri sorumlusuna ait bir çalışanın kullanıcı adı ve parolasının belirlenemeyen bir şekilde ele geçirildiği ve o kullanıcı hesabı ile sistemde kayıtlı diğer kullanıcı verilerinin bir e-posta adresine gönderim yolu ile sızdırıldığına dikkati çekildi.

İhlalin, Bakanlık Siber Güvenlik Operasyon Merkezi tarafından Dark Web’de yapılan istihbarat çalışmaları sırasında tespit edildiği ve ihlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar ve vatandaşlar olduğu, kişisel verilerin ad, soyad, e-posta ve cep telefonu numarası olduğu ve etkilenen kişi sayısının 208 bin olduğu kaydedildi.