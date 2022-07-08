08 Tem 2022 - 22:41- Gündem G: 08 Tem 2022 - 22:42

UNICEF'in Türkiye sözcüsü 'Hadise' oldu!

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Hadise, UNICEF Türkiye'nin Çocuk Hakları Savunucusu olarak atandı.
UNICEF'in Türkiye sözcüsü 'Hadise' oldu! mask
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İSTANBUL (İGFA) - Ünlü şarkıcı, çocuk işçiliği ve çocuklara yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak için UNICEF Türkiye ile el ele verecek .

Bir yıl süreyle UNICEF Türkiye'nin çocuk işçiliği ve çocuklara yönelik şiddetin sona erdirilmesi konularında yürüttüğü savunuculuk çalışmalarını destekleyecek olan Hadise, "UNICEF'i ve Türkiye'deki tüm çocukları desteklemekten gurur duyuyorum. Bu benim için bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi" dedi.

Bu görevlendirme ile Hadise, şiddet ve çocuk işçiliği gibi, çocukların hayatlarını ve refahlarını riske atan konulara odaklanan çalışmalara destek vereceğini taahhüt etti.

"Türkiye'nin tüm çocuklarına ve gençlerine rol model olmalı ve yetişkinlik yolunda karşılaştıkları zorluklarla mücadele etmede onlara yardım etmeliyiz." diyen Hadise, "Ülkemizdeki her çocuğun nitelikli ve kapsayıcı eğitim, sosyal koruma, ücretsiz kültür ve spor faaliyetleri ile öğrenme fırsatlarına erişimini destekleyerek onların kendilerine yetebilen bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olabiliriz. Bunun ayrıca yoksulluk döngüsünün kırılması açısından da önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis ise, Hadise'yi yeni görevinden dolayı kutladı. Dominicis, herkesi, her çocuğa eşit fırsatlar sunan güvenli bir toplum inşa etmek için Hadise ve UNICEF Türkiye'ye katılmaya davet etti.

08 Tem 2022 - 22:41 - Gündem

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