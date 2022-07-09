2 günde trafik kazalarında 10 kişi öldü

ANKARA (İGFA) - Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkanları uyaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 günde 10 kişinin trafik kazasında vefat ettiğini belirterek, “Kurallara uyalım, bayramınız kemerli olsun” uyarısında bulundu.
Soylu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “7-18 Temmuz tarihleri arası bayram trafiği için teyakkuzdayız. 8 Temmuz Arefe Günü 8 kaybımız oldu. 9 Temmuz (bugün) 16:00'ya kadar 2 kaybımız var. Lütfen kurallara uyalım. Bayramınız kemerli olsun” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.