09 Tem 2022 - 23:27- Gündem G: 09 Tem 2022 - 23:28

2 günde trafik kazalarında 10 kişi öldü

ABONE OL Google News Sayfamız

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkanları uyaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 günde 10 kişinin trafik kazasında vefat ettiğini belirterek, “Kurallara uyalım, bayramınız kemerli olsun” uyarısında bulundu.
2 günde trafik kazalarında 10 kişi öldü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA (İGFA) - Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkanları uyaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 günde 10 kişinin trafik kazasında vefat ettiğini belirterek, “Kurallara uyalım, bayramınız kemerli olsun” uyarısında bulundu.

Soylu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “7-18 Temmuz tarihleri arası bayram trafiği için teyakkuzdayız. 8 Temmuz Arefe Günü 8 kaybımız oldu. 9 Temmuz (bugün) 16:00'ya kadar 2 kaybımız var. Lütfen kurallara uyalım. Bayramınız kemerli olsun” ifadelerini kullandı.

09 Tem 2022 - 23:27 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kürdan ile diş temizliği doğru mu? mask
Kürdan ile diş temizliği doğru mu?
Öğretmenlerin Atama Başvuruları 25 Temmuz'da! Üç Yıl Süre Şartı... mask
Öğretmenlerin Atama Başvuruları 25 Temmuz'da! Üç Yıl Süre Şartı...
ATO Başkanı Baran’dan Kurban Bayramı Mesajı... mask
ATO Başkanı Baran’dan Kurban Bayramı Mesajı...
ATO Çanakkale Şehitleri İçin Anma Programına Ev Sahipliğinde Yaptı... mask
ATO Çanakkale Şehitleri İçin Anma Programına Ev Sahipliğinde Yaptı...
2022 yılı Ek Bütçesi 'Resmi'leşti mask
2022 yılı Ek Bütçesi 'Resmi'leşti
E-Ticaret Kanunu Resmi Gazete'de mask
E-Ticaret Kanunu Resmi Gazete'de
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL