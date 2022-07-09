2 günde trafik kazalarında 10 kişi öldü

ANKARA (İGFA) - Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkanları uyaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 günde 10 kişinin trafik kazasında vefat ettiğini belirterek, “Kurallara uyalım, bayramınız kemerli olsun” uyarısında bulundu.

Soylu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “7-18 Temmuz tarihleri arası bayram trafiği için teyakkuzdayız. 8 Temmuz Arefe Günü 8 kaybımız oldu. 9 Temmuz (bugün) 16:00'ya kadar 2 kaybımız var. Lütfen kurallara uyalım. Bayramınız kemerli olsun” ifadelerini kullandı.