Sincan Belediyesi Kurban Timi Sahadaydı...

Çimşit, Yenikent ve Törekent’te bulunan Kurban Kesim yerlerinde günün her saati özverili bir çalışma yürüten Sincan Belediye ekipleri, Sincanlıların Bayramını huzur içinde geçirmesini sağladı.Bayram öncesi Sincan Belediyesi tarafından dezenfeksiyonu yapılan Çimşit, Yenikent ve Törekent’teki kurban kesim ve satışnoktalarında vatandaşlar gönül rahatlığı ile kurbanını keserken, 60 kişilik kasap ekibi, 70 kişilik zabıta ekibi, 10’u veteriner hekim olmak üzere 56 kişilik Çevre Koruma ve Kontrol ekibi ve çok sayıda park, bahçeler müdürlüğü ile temizlik müdürlüğüne bağlı ekipler sahada yer aldı.

KURBAN YAKALAMA TİMİ GÖREV BAŞINDAYDI

Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için özel tim kuran Sincan Belediyesi, 6 araç ve 6 ekiple hem kaçan kurbanları yakaladı hem de kurban kesimi sırasında hasta yaralılara acil müdahale etti. Kesim sırasında yaralanan vatandaşlar için ayrıca bir ambulans da sahada hazır bulunduruldu. Kurban Bayramı boyunca, 8 kaçak kurbanlık hayvan özel tim tarafından yakalanarak sahiplerine teslim edildi. Kurban sahipleri Sincan Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Sincan Belediyesi Kurbanlık hayvan kesim noktalarında toplam 720 kurban kesimi gerçekleştirildi. Tüberküloz hastası 7 hayvan da ekiplerce imha edildi.

KURBAN KESİM YERLERİ TEMİZLENDİ

Çevre kirliliğini önlemek ve çirkin görüntülere meydan vermemek adına kesim noktalarını sık sık temizleyen belediye ekipleri, vatandaşların kurbanlarını kesmesinin ardından temizlik çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürdü. Kötü kokuların önlenmesi için kurban kesim yerleri yıkanırken, haşere oluşumunun da önüne geçmek adına 3 ekip 3 araçla gündüz, 1 ekip de gece boyunca ilaçlamalar yaptı.