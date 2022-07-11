Johnny Deep İstanbul'a Geliyor!

Charlie'nin Çikolata Fabrikası ve Karayip Korsanları gibi yapımlarla akıllara kazınan Johhny Depp, eski karısı Amber Heard'ın kendisi aleyhine yönettiği suçlamaların taşındığı mahkeme sürecinde zor zamanlar geçirmişti.
Eşine şiddet ve taciz uyguladığı iddialarıyla suçlanan 59 yaşındaki ünlü oyuncu uzun süren yargılama sonucunda beraat edip aklandı.
Hayatında yeni bir sayfa açan Johnny Depp, müzik grubu Hollywood Vampires ile 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'da konser verecek.
Başarılı oyuncunun sahne performansını izlemek isteyenler ise şimdiden bilet telaşına düştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.