11 Tem 2022 - 21:38- Gündem G: 11 Tem 2022 - 21:39

Johnny Deep İstanbul'a Geliyor!

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Eski eşi Amber Heard'la olaylı boşanma davasında yüzü gülen ünlü oyuncu Johnny Depp, İstanbul'a geliyor...
Johnny Deep İstanbul'a Geliyor! mask
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Charlie'nin Çikolata Fabrikası ve Karayip Korsanları gibi yapımlarla akıllara kazınan Johhny Depp, eski karısı Amber Heard'ın kendisi aleyhine yönettiği suçlamaların taşındığı mahkeme sürecinde zor zamanlar geçirmişti.

Eşine şiddet ve taciz uyguladığı iddialarıyla suçlanan 59 yaşındaki ünlü oyuncu uzun süren yargılama sonucunda beraat edip aklandı.

Hayatında yeni bir sayfa açan Johnny Depp, müzik grubu Hollywood Vampires ile 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'da konser verecek.

Başarılı oyuncunun sahne performansını izlemek isteyenler ise şimdiden bilet telaşına düştü.
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11 Tem 2022 - 21:38 - Gündem

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