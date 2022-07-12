MTV 2. Taksit İçin Son Gün 1 Ağustos...

Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit dönemi sürüyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu verginin ödeme detaylarına ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre, MTV ödemeleri, GİB'in internet sitesi üzerinde bulunan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulamasıyla mobil telefonlardan ödenebilecek.
Anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları ya da yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile ödeme mümkün olacak. Ödemeler ayrıca anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de yapılabilecek.
Ödemeler için son gün 1 Ağustos 2022 (31 Temmuz 2022 resmi tatile rastladığı için) olarak belirlendi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.