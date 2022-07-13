13 Tem 2022 - 16:42- Belediyeler

Başkan Oğuz; "Aileleri Bizim de Ailemizdir"

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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin engellenmesinin 6. yıl dönümü dolayısıyla, FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü önünde ve terörle mücadele sırasında şehit olan kahramanların ailelerini ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerde, acılarının ilk günkü kadar taze olduğunu ifade eden şehit aileleri teröristeler lanet okudu.
Başkan Oğuz; "Aileleri Bizim de Ailemizdir" mask
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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan 4. Ana Jet Üs Komutanlığı (Akıncı Üssü) önünde ve terörle mücadele sırasında şehit olan kahramanların ailelerini ziyaret etti. Oğuz, hâl hatırlarını sorup sohbet ettiği şehit aileleriyle birlikte şehitler için Kuran-ı Kerim okuyup, dualar etti. Oğuz, şehit ailelerini 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenleyecekleri etkinliklere davet etti. Oğuz ayrıca, ailelerin bayramlarını da kutladı.

Teröre lanet okudular

Ziyaretler sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Acılarının ilk günkü kadar taze olduğunu anlatan şehit aileleri, gururlu olduklarını ifade etti. Teröristlere ve terör örgütlerine lanet okuyan şehit aileleri, “Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bizlere evlat acısı yaşatan hain katillerin Allah belasını versin. Hem bu dünyada hem de öteki dünyada iki yakaları bir araya gelmesin” şeklinde konuştu.

“Aileleri bizim de ailemizdir”

Başkan Oğuz da, şehit ailelerinin tüm Türk Milleti’nin ailesi olduğunu belirterek, “Devletimizin ve milletimizin bekası, vatanımızın parçalanmaması, ezanlarımızın susmaması için gözlerini dahi kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımızı her zaman rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Aziz şehitlerimizin geride kalanları bizlere emanettir, aileleri bizim de ailemiz, anneleri bizim de annemiz, babaları bizim de babamız, evlatları bşzim de evladımızdır. Onlar için ne yapsak azdır” diye konuştu.

Kahramankazan’da ne olmuştu?

Kahramankazan halkı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’nden kalkarak sivil vatandaşları, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken destansı bir direnişe imza atmıştı. Darbeci hainler tarafından üs önünde bekleyen vatandaşlara açılan ateş sonucu, Kahramankazanlılar 9 şehit, 92 gazi vermişti.

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13 Tem 2022 - 16:42 - Belediyeler

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